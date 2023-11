Aktien Europa: Leichte Verluste - Richtung fehlt nach jüngster Erholung

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Montag leichte Verluste verzeichnet. Damit knüpften sie an ihre jüngste Lethargie vom Freitag an.

Am Mittag sank der EuroStoxx 50 um 0,24 Prozent auf 4164,55 Punkte. Bereits am Freitag hatte es beim Eurozonen-Leitindex trotz eines erfreulichen US-Arbeitsmarktberichts nur noch für ein knappes Plus gereicht, was aber einen Wochengewinn von vier Prozent bedeutete. Für den französischen Cac 40 ging es am Montag um 0,34 Prozent auf 7023,38 Punkte bergab, während der britische FTSE 100 0,10 Prozent auf 7410,08 Punkte verlor.

Nach der jüngsten Erholungsrally fehle eine klare Richtung, schrieb Pierre Veyret, technischer Analyst beim Broker Activtrades. Im Wochenverlauf erwarteten die Anleger noch Reden mehrerer Mitglieder der Europäischen Zentralbank (EZB) inklusive der EZB-Präsidentin Christine Lagarde, hieß es aus dem Markt. Zudem fielen die jüngsten Konjunkturdaten in Europa durchwachsen aus.

Im europäischen Branchentableau waren Reise- und Freizeittitel dank guter Zahlen von Ryanair am meisten gefragt. Die Iren rechnen nach einem starken Sommerquartal auch für das laufende Geschäftsjahr mit einer Gewinnsteigerung und wollen ihre Aktionäre künftig mit regelmäßigen Dividenden am Geschäftserfolg teilhaben lassen. Die Aktien von Europas größter Billigfluglinie zogen um sechs Prozent an.

Dagegen standen Immobilienaktien nach einer mehrtägigen Erholungsrally europaweit am meisten unter Druck. Gemieden wurden auch Chemie-Aktien sowie Papiere aus der Baubranche ./gl/jha/