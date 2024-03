Aktien Europa: Leichte Gewinne - Zurückhaltung prägt weiter Geschehen

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben am Dienstag an ihre verhaltene Vortagesentwicklung angeknüpft. Nach anfänglichen Verlusten legte der EuroStoxx 50 im Gefolge steigender US-Futures leicht zu. Der Leitindex der Eurozone gewann am Mittag 0,33 Prozent auf 5060,73 Punkte.

Der französische Leitindex Cac 40 legte mit 0,14 Prozent auf 8162,84 Punkte etwas moderater zu, während der britische FTSE 100 kaum verändert tendierte.

Angesichts der erreichten Kursniveaus hielten sich Anleger in der Vorosterwoche mit allzu großen Engagements zurück. Zudem stehen aus den USA am Nachmittag Konjunkturdaten an. Der Blick richte sich auf die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter, betonten die Volkswirte der Helaba. "Der Zeitpunkt der ersten Zinssenkung in der Eurozone und den USA hängt von der weiteren Konjunktur- und Inflationsentwicklung ab, sodass neue Informationen dazu mit großer Aufmerksamkeit verfolgt werden."

Stärkster Sektor waren die Reise- und Freizeitwerte. Hier gab das Schwergewicht Flutter mit neuen Zahlen die Richtung vor. Die Analysten von Davy Research bewerteten das Zahlenwerk als wie erwartet. Der Start in das laufende Jahr sei für den Glücksspieleanbieter unterdessen vielversprechend gewesen. Flutter gewannen 1,6 Prozent.

Unter den Versorgern waren Enel gefragt. Die US-Bank Morgan Stanley hatte den Wert auf "Overweight" hochgestuft und dies mit dem Potenzial durch die Unternehmensstrategie begründet. Enel gewannen 1,2 Prozent.