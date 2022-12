Aktien Europa: Investoren bleiben kurz vor Weihnachten vorsichtig

Weitere Suchergebnisse zu "FTSE 100":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Eine Vorweihnachtsrally hat sich am Donnerstag aus den Vortagesgewinnen nicht entwickelt: Die europäischen Börsen kamen am Donnerstag kaum vom Fleck. So verlor der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 am Mittag 0,14 Prozent auf 3866,85 Punkte. Der französische Cac 40 trat auf der Stelle, während der britische FTSE 100 um 0,43 Prozent auf 7429,33 Punkte anzog und damit von der Stärke der Ölwerte profitierte.

"Der Handel bleibt weiterhin dünn und die Kursbewegungen sollten mit Vorsicht genossen werden", so Marktexperte Andreas Lipkow. "Viele sind schon im Weihnachtsurlaub. Und diejenigen, die noch da sind, wollen ihre Portfolios so kurz vor dem Jahresende nicht komplett neu ausrichten", begründete Fondsmanager Thomas Altmann von QC Partners die Entwicklung.

Technologiewerte lagen im Minus, nachdem der US-Speicherchip-Herstellers Micron Technology ungünstige Prognosen abgegeben hatte. So sollen Investitionen massiv zurückgefahren werden. Zudem will Micron zehn Prozent der zuletzt bestehenden 48 000 Stellen abbauen. Auch sollen Boni konzernweit gestrichen werden und die Gehälter im Management sinken. Nach Einschätzung von Micron dürfte das größte Überangebot in der Branche seit mehr als einem Jahrzehnt die Rückkehr zur Profitabilität im Jahr 2023 erschweren. Das traf ASML , die knapp ein Prozent verloren. Auch STMicroelectronics sanken um 0,7 Prozent.

Besser sah es bei Banken aus. Marktexperte Lipkow verwies auf günstige Signale vom chinesischen Immobilienmarkt. "Es zeichnet sich eine Beruhigung im chinesischen Immobiliensektor ab, die auch im internationalen Finanz- und Bankensektor die Wogen weiter glätten sollte", so Lipkow. "Demnach befinden sich die Aktien von europäischen Banken und Finanzdienstleistern heute auf den Gewinnerlisten."

Insgesamt hielten sich die Veränderungen jedoch in Grenzen. Gewinne verzeichneten Ölwerte, die schon im gesamten Jahr zu den Favoriten gehört hatten, während die Autowerte an die eher mäßige Entwicklung der vergangenen Monate anknüpften und nachgaben./mf/mis