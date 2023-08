Aktien-Bericht des Tages: SMA Solar - Ist die Offensive eine Lösung?

Die Aktie des Solarunternehmens SMA hat kürzlich einige beunruhigende Wochen durchlebt. Trotzdem bleibt das Unternehmen ein Beweis dafür, dass auch in Deutschland im Solarsektor noch Profite erzielt werden können. Die neuesten Ergebnisse haben jedoch die hohen Marktexpectationen nicht ganz erfüllt, was zu einer empfindlichen Marktkorrektur führte. Dies scheint jedoch das Management nicht von seinem Wachstumskurs abzuhalten.

SMA Solar: Rückkehr in die USA?

Momentan prüft das Unternehmen den Bau eines neuen Standorts in den USA, berichtete am Dienstag das Handelsblatt. Obwohl noch keine endgültige Entscheidung getroffen wurde, erwägt das Unternehmen Optionen zur optimalen Nutzung des Inflation Reduction Act. Diese US-Fördermaßnahme pumpt Milliarden in die Wirtschaft um unter anderem erneuerbare Energien gezielt zu fördern...