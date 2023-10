Aktien Asien/Pazifik: Zurückhaltung vor US-Arbeitsmarktbericht

Weitere Suchergebnisse zu "Hang Seng":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben sich am Freitag verhalten entwickelt. Abgesehen von den Kursgewinnen in Hongkong hielten sich die Veränderungen vor dem US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag in engen Grenzen. Auf Wochensicht lagen die Börsen der Region Asien-Pazifik im Minus.

Die Hoffnungen richten sich auf schwächere US-Arbeitsmarktdaten, die Zinssorgen dämpfen könnten. "Wir gehen davon aus, dass die US-Beschäftigungsdaten eher die Befürworter eines geldpolitischen Stillhaltens bestärken", hieß es dazu von der LBBW. Der Arbeitsmarkt habe im September wohl weiter an Dynamik verloren.

Ob die US-Daten die erhofften Erkenntnisse bringen, ist aber keineswegs eine ausgemachte Sache. Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets warnt vor Enttäuschungen: "Bis Juli dieses Jahres wurden die offiziellen Arbeitsmarktdaten in jedem Monat nachträglich abwärts revidiert." Dieses Zahlenspiel sei einmalig in der Geschichte und habe sich als sehr entmutigend für Anleger herausgestellt.