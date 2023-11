Aktien Asien/Pazifik: Weitere Gewinne - Australien hinkt etwas hinterher

Weitere Suchergebnisse zu "Hang Seng":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Asiens wichtigste Aktienmärkte haben am Montag mit überwiegend deutlichen Gewinne ihren Aufwärtstrend fortgesetzt. Sie folgten damit der Entwicklung an den US-Börsen. Dort hatten am Freitag insbesondere die Kurse von Technologie-Unternehmen von einem schwachen heimischen Arbeitsmarktbericht profitiert.

Dass die weltgrößte Volkswirtschaft im Oktober weniger Arbeitsplätze geschaffen hat als erwartet, senkt den Druck auf die US-Notenbank Fed, die Zinsen weiter anzuheben. Auch die überraschend gestiegene Arbeitslosenquote und ein geringer als erwartet ausgefallenes Wachstum der Stundenlöhne sorgten für Entspannung. Der Markt preist inzwischen Mitte 2024 eine erste US-Zinssenkung ein.

Anlagestratege Vasu Menon von der OCBC Bank warnte indes davor, die Möglichkeit weiterer Zinserhöhungen schon jetzt ad acta zu legen. Wenn sich die Wirtschaft als widerstandsfähiger oder die Inflation als hartnäckiger erweise als erwartet, könnten die Anleiherenditen wieder ansteigen, sagte er in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur Bloomberg.

In Japan, wo feiertagsbedingt am Freitag kein Handel stattgefunden hatte, schloss der Nikkei 225 mit einem Plus von 2,4 Prozent auf 32 708,48 Punkte. Ihm halfen auch Aussagen des japanischen Notenbankchefs Kazuo Ueda, der allmähliche Fortschritte bei der Erreichung des Inflationsziels konstatierte. Gleichzeitig stieg der Jibun-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor im Oktober stärker als prognostiziert.

Der chinesische CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, gewann 1,4 Prozent auf 3632,61 Punkte. Für den Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungsregion Hongkong ging es um 1,7 Prozent auf 17 960,59 Punkte hoch. Gefragt waren Technologie- und Immobilientitel.