Aktien Asien/Pazifik: Verluste - chinesische Daten enttäuschen

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Asiens wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag wieder nachgegeben. Nach dem jüngsten Kursschub kamen die Märkte der Region damit etwas zurück.

Erneut gab es enttäuschende Daten aus China. Der Außenhandel der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt war im Oktober deutlich geschrumpft. Damit habe die chinesische Wirtschaft einmal mehr keine Signale einer Belebung gegeben, betonte Analyst Michael Hewson von CMC Markets.

Der chinesische CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, verlor 0,35 Prozent auf 3619,76 Punkte. Für den Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungsregion Hongkong ging es zuletzt um 1,38 Prozent auf 17 717,90 Punkte nach unten.