Aktien Asien/Pazifik: Verluste - Hongkong büßt Jahresgewinne ein

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen sind am Freitag den schwachen Vorgaben der Wall Street gefolgt. Die Bewegungen fielen dabei im Vergleich zu den Vortagen recht deutlich aus. Auf Wochensicht tendierte die Region Asien-Pazific leichter.

Die Märkte zeigten sich nervös vor dem US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag. Die Daten gelten als wichtiger Taktgeber für US-Geldpolitik. "Während zu Wochenbeginn ein großer Zinsschritt an den Geldmärkten noch als Außenseiterszenario gehandelt wurde, preisen die Märkte einen solchen Schritt nun mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 50 Prozent ein", hieß es von der Landesbank Baden-Württemberg.

Japanische Aktien verzeichneten Verluste, obwohl Japans Zentralbank an ihrer extrem lockeren Geldpolitik vorerst festhält. Die kurzfristigen Zinssätze sollen bei minus 0,1 Prozent und die langfristigen bei etwa null bleiben, wie die Bank of Japan (BoJ) beschloss. Allerdings war die Entscheidung in Marktkreisen erwartet worden und stellte somit keine Überraschung dar. Es war zugleich die letzte Sitzung unter dem scheidenden Gouverneur Haruhiko Kuroda, dessen Amtszeit nach einem Jahrzehnt am 8. April endet.

Der japanische Nikkei 225 , der sich in den Vortagen auffallend stabil präsentiert hatte, fiel nun um 1,67 Prozent auf 28 143,97 Punkten. Aktien von Nissan litten unter einer Abstufung durch die Citigroup und büßten fast drei Prozent ein.

Auch die chinesischen Börsen lagen im Minus. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungsregion Hongkong verlor zuletzt fast drei Prozent auf 19 343 Punkte. Damit büßte der Index alle seit Jahresbeginn erzielten Gewinne ein, wie die Marktstrategen der Deutschen Bank betonten. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen gab unterdessen um 1,31 Prozent auf 3967,14 Punkte nach.