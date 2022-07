Aktien Asien/Pazifik: Überwiegend freundlicher Wochenauftakt nach Verlustserie

Weitere Suchergebnisse zu "Nikkei 225":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die Aktienmärkte in Fernost haben sich nach ihren jüngsten Verlusten am Montag stabilisiert und sind mehrheitlich mit Gewinnen in die neue Woche gestartet. Dabei stützten die positiven Vorgaben der US-Börsen vom Freitag. Die Befürchtungen einer globalen Rezession sind aber weiterhin präsent, da die großen Zentralbanken ihre aggressiven Zinserhöhungen fortsetzen wollen, um die steigende Inflation zu zügeln.