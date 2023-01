Aktien Asien/Pazifik: Positiver Wochenauftakt nach starken US-Vorgaben

Weitere Suchergebnisse zu "Nikkei 225":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost sind dank starker US-Vorgaben und eines zunehmenden Zinsoptimismus mit Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Die US-Börsen hatten nach optimistischen US-Konjunktur- und Arbeitsmarktdaten am Freitag um mehr als zwei Prozent zugelegt. Zudem lieferte die jüngste Wiedereröffnung der chinesischen Wirtschaft nach der rigiden Null-Covid-Politik erneut Unterstützung. Die japanischen Handelsplätze blieben am Montag wegen eines Feiertags geschlossen.