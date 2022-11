Aktien Asien/Pazifik: Leichte Gewinnmitnahmen in China

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Nach zuletzt starken Kursgewinnen in China haben es die Anleger am Dienstag ruhiger angehen lassen. Gespannt warten sie bereits auf die US-Inflationszahlen am Donnerstag, die frische Signale hinsichtlich der Zinspolitik der US-Notenbank liefern könnten.

Nach der jüngsten Rally verlor der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den chinesischen Festlandbörsen am Dienstag 0,7 Prozent auf 3749 Punkte. Zuletzt hatten vor allem Hoffnungen auf eine Lockerung der restriktiven Corona-Politik Chinas für große Freude gesorgt. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong sank um 0,6 Prozent auf 16 499 Punkte.