Aktien Asien/Pazifik: Japanische Börse fest - chinesische Märkte schwächeln

Weitere Suchergebnisse zu "Hang Seng":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - An Asiens Aktienmärkten haben sich am Mittwoch die Tendenzen vom Vortag fortgesetzt. Während die chinesischen Börsen schwächelten, ging es in Japan weiter nach oben.

Wachstumssorgen belasteten Chinas Finanzmärkte einmal mehr, wie die Marktstrategen der Deutschen Bank betonten. Die chinesische Volkswirtschaft war zuletzt mit ihrem Wachstum hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong verlor zuletzt 0,41 Prozent auf 19 938,48 Punkte. Der CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, gab um 0,17 Prozent auf 3848,56 Punkte nach.

Japanischen Aktien bauten ihre Vortagesgewinne dagegen aus. Sie profitierten damit von der Schwäche des Yen. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf Aussagen von Notenbankchef Kazuo Ueda, der eine Fortsetzung der extrem lockeren Geldpolitik angekündigt habe. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 1,24 Prozent höher mit 32 896,03 Punkten.