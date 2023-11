Aktien Asien/Pazifik: Durchwachsene Entwicklung

Weitere Suchergebnisse zu "Nikkei 225":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost haben am Dienstag keine klare Richtung gefunden. Dabei blieben die Veränderungen in einem überschaubaren Rahmen.

Bei den leichten Kursverlusten in Japan sprachen Marktteilnehmer von Gewinnmitnahmen. Dazu habe die Erholung des Yen zum Dollar beigetragen. Der exportorientierten japanischen Wirtschaft kommt eine schwache Währung tendenziell entgegen, während Gewinne des Yen belasten. Der Nikkei 225 verlor 0,12 Prozent auf 33 408,39 Punkte.

Die japanische Börse folgt damit der Entwicklung an den internationalen Märkten. "Der Relative-Stärke-Index des MSCI World ist aufgrund der jüngsten Rally innerhalb von nur 19 Handelstagen von 'überverkauft' auf 'überkauft' gestiegen - es ist der schnellste Anstieg seit 1997", stellte Anlagestratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank fest. "Vor diesem Hintergrund würde es mich nicht überraschen, sollte der Markt kurzfristig eine Verschnaufpause einlegen."