Aktien Asien/Pazifik: Deutliche Gewinne dank Erholungsrally

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Asiens wichtigste Aktienmärkte haben am Freitag mit deutlich steigenden Kursen auf die Erholung der Wall Street reagiert. Besonders technologielastige Börsen verzeichneten dank der Gewinne der US-Technologiewerte kräftige Aufschläge. Im Wochenvergleich liegen die Börsen der Region allerdings noch leicht im Minus.

Nach der unentschiedenen Entwicklung der vergangenen Tage endete die Handelswoche damit versöhnlich. Neue Verbraucherpreisdaten aus China blieben etwas unter den Erwartungen, wie die Marktstrategen der Deutschen Bank anmerkten. Zudem seien die Erzeugerpreise im September mit der geringsten Dynamik seit 20 Monaten geklettert. Grund für die verhaltene Entwicklung seien unter anderem die anhaltenden Lockdown-Maßnahmen gewesen. Im internationalen Vergleich bleibt Chinas Inflation damit weiterhin eher niedrig.

In der Sonderverwaltungszone Hongkong zog der Leitindex Hang Seng zuletzt mit 16 808,31 Punkten um 2,56 Prozent an. Der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen der Festlandbörsen kletterte um 2,53 Prozent auf 3847,45 Punkte.

Auch am japanischen Markt ging es deutlich nach oben. Der Nikkei 225 schloss 3,25 Prozent höher mit 27 090,76 Punkten. Trotz der anhaltenden Schwäche der Landeswährung, die den Yen auf ein 32-Jahrestief zum Dollar gedrückt habe, halte das Land an seiner lockeren Geldpolitik fest, merkten die Marktstrategen der Deutschen Bank an. Dies habe der Chef der japanischen Notenbank am Vortag nochmals unterstrichen.