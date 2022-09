Aktien Asien/Pazifik: Börsen verzeichnen mehrheitlich Verluste

Weitere Suchergebnisse zu "Hang Seng":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Anhaltende Rezessionssorgen setzen Asiens wichtigste Aktienmärkte auch am Montag weiter unter Druck. Nach den schwachen Vorgaben vom Freitag an der Wall Street starteten asiatische Handelsplätze vermehrt mit Verlusten in die Woche. Besonders steil rutschten die Kurse in Japan ab, wo die Börse vor dem Wochenende geschlossen geblieben war.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 brach am Montag um 2,66 Prozent auf 26 431,55 Punkte ein. Zu Handelsschluss notierte er damit auf dem tiefsten Stand seit Mitte Juli. Das Kursbarometer in Tokio holte damit nach der feiertagsbedingten Pause die jüngsten Verluste vieler anderer Börsen vom Freitag nach. Mit einem Minus von 1,6 Prozent lag auch der australische S&P ASX 200 im tiefroten Bereich.