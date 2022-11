Aktien Asien/Pazifik: Anhaltende Hoffnung auf Covid-Lockerungen beflügelt China

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die anhaltenden Spekulationen über eine mögliche Abkehr von der Null-Covid-Politik der Regierung haben Chinas Aktienmärkte am Freitag kräftig Auftrieb gegeben. Dagegen ging es in Japan nach der Feiertagspause am Vortag deutlich bergab.

Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den chinesischen Festlandbörsen legte um 3,27 Prozent auf 3767,17 Punkte zu. Damit knüpfte er an seine jüngste Erholung an. Der am Vortag schwache Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong sprang sogar um 6,25 Prozent auf 16 298,00 Zähler hoch.

Der australische S&P ASX 200 verabschiedete sich 0,50 Prozent fester bei 6892,46 Punkten ins Wochenende.