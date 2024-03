Aktien Asien/Pazifik: Abwartende Haltung vor US-Impulsen

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - An den asiatischen Börsen hat sich die vorsichtige Entwicklung des Vortages am Mittwoch fortgesetzt. Sie folgten damit der Wall Street, wo vor einer Reihe wichtiger Daten Zurückhaltung angesagt war. Am Nachmittag wird der ADP-Bericht einen Vorgeschmack auf die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag geben. Zudem wird US-Notenbank-Chef Jerome Powell zur halbjährlichen Anhörung im US-Kongress antreten.

In China war die Entwicklung das Spiegelbild des Vortages. Während die Festlandsbörsen schwächelten, ging es an der Börse Hongkong nach oben. Letztere profitierte von der Erholung der Technologietitel, die am Vortag geschwächelt hatten. Ansonsten harrten die Märkte weiterer Impulse vom Volkskongress, wo eine Presseveranstaltung mit hochrangigen Vertretern anberaumt ist. Der CSI 300 mit großen Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen verlor zuletzt 0,41 Prozent auf 3551,05 Punkte. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong zog zuletzt um 1,79 Prozent auf 16 451,79 Punkte an.