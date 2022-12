Aktien: 3 Qualitätswerte, in die Milliarden-Investor Tom Russo investiert

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé":

Wir alle kennen Warren Buffett. Doch daneben gibt es viele weitere gute Investoren, deren Depots und Aktien ebenso interessant sind. Einer davon ist Thomas A. Russo von Gardner, Russo & Quinn. Die Gesellschaft managt drei Fonds mit einem Volumen von insgesamt etwa 8,27 Mrd. US-Dollar.

Gardner, Russo & Quinn setzt vor allem auf stabile Geschäftsmodelle. So lassen sich unter den Top-drei-Holdings derzeit Aktien wie Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2), Nestlé (WKN: A0Q4DC) und Mastercard (WKN: A0F602) finden.

Im dritten Quartal 2022 hat Gardner, Russo & Quinn bei folgenden drei Aktien weiter zugekauft.

1. Netflix-Aktien

Die Wertpapiere der Streamingplattform Netflix (WKN: 552484) sind ab November 2021 stark eingebrochen. Selbst Starinvestor Bill Ackman sah plötzlich das Geschäftsmodell als gefährdet an und stieg deshalb aus.

Doch bei genauer Analyse wurden Netflix-Aktien im Zeitverlauf immer teurer und mussten deshalb früher oder später stärker korrigieren. Der entscheidende Auslöser war am Ende ein leichter Kundenrückgang, der auch auf einen Rückzug aus Russland zurückzuführen ist.

Netflix besitzt aber weiterhin eine gute Qualität, profitiert vom Streaming-Boom und weitete in den vergangenen Jahren seine Gewinnmarge aus. Gardner, Russo & Quinn haben etwa 221,5 Mio. US-Dollar des Fondsvermögens in Netflix-Aktien investiert.

2. Markel

Falls du noch nie zuvor von Markel (WKN: 885036) gehört hast, bist du wahrscheinlich nicht allein. Doch die Aktien haben seit 1986 in New York bereits um mehr als 15.130 % zugelegt und damit den breiten Markt deutlich übertroffen (17.12.2022).

Die Holding ist vor allem in den USA, Kanada, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten im Versicherungs- und Rückversicherungsgeschäft aktiv. Über das Segment „Market Ventures“ bietet sie aber auch unter anderem Backanlagen und Geräte für die Lebensmittelverarbeitung, mobile Bagger, Autotransporter und Transportgeräte an.

Über das Segment „Sonstige“ offeriert Markel Gesundheits-, Leasing- und Investitionsdienstleistungen und ist als Versicherungs- und Investmentfondsmanager tätig.

Selbst Berkshire Hathaway hält 3,45 % aller Markel-Aktien. Gardner, Russo & Quinn hält eine Position, die etwa 8,7 Mio. US-Dollar wert ist.

3. Alphabet-Aktien

Ein drittes wieder sehr bekanntes Unternehmen, von dem Gardner, Russo & Quinn im dritten Quartal 2022 mehr Aktien gekauft haben, ist Alphabet (WKN: A14Y6F). Der Konzern ist vor allem durch seine Google-Suchmaschine bekannt, die ihren Markt dominiert.

Zuletzt berichtete Alphabet über ein schwächeres Quartal, was jedoch nur auf das schwächere Wirtschaftsumfeld zurückzuführen ist. Der Umsatz wuchs um 6,1 %, während der Gewinn um 26,5 % sank.

Die Aktien sind mittlerweile von 132,22 auf 85,37 Euro gefallen und jetzt nicht mehr zu teuer (17.12.2022).

Gardner, Russo & Quinn hat etwa 740,4 Mio. US-Dollar des Fondsvermögens in Alphabet investiert.

Der Artikel Aktien: 3 Qualitätswerte, in die Milliarden-Investor Tom Russo investiert ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Christof Welzel besitzt keine der erwähnten Aktien. Suzanne Frey arbeitet als Führungskraft bei Alphabet und sitzt im Board of Directors von The Motley Fool. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Alphabet (A- & C-Aktien), Berkshire Hathaway (B-Aktien), Markel, Mastercard und Netflix und empfiehlt die folgenden Optionen: Short January 2023 $200 Put auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), Short January 2023 $265 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien) und Long January 2023 $200 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien).

