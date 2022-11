Aktien: 2 aktuelle Kaufchancen, die dein Leben verändern können

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Investoren, die langfristig denken und mutig Aktien kaufen, wenn andere den Verkaufsknopf drücken, können dadurch ihr Leben verändern. Im positiven Sinne natürlich: Mit smarten Investitionen in Aktien zur richtigen Zeit lässt sich die eigene finanzielle Zukunft positiv gestalten.

Nachfolgend möchte ich zwei Aktien vorstellen, die aus meiner Sicht gerade jetzt das geschilderte Potenzial aufweisen. Die beiden Aktien notieren seit Jahresbeginn wesentlich günstiger und bieten meiner Meinung nach im Moment gleichermaßen aktuelle Kaufchancen.

2 Aktien, die dein Leben verändern können

Diese beiden Unternehmen vereint eine wesentliche Gemeinsamkeit: Sie zählen in ihren jeweiligen Geschäftsbereichen zu den führenden Playern. Es handelt sich also um zwei echte Qualitätsunternehmen, deren Aktienkurse zuletzt gefallen sind.

Für langfristig denkende Investoren ein guter Zeitpunkt, sich näher mit Microsoft (WKN: 870747) und Nvidia (WKN: 918422) zu beschäftigen.

Microsoft

Viele der Produkte von Microsoft sind sowohl bei Unternehmen als auch bei Privatkunden fest im Alltag verankert. Dazu zählen beispielsweise geschäftskritische und marktführende Produkte wie Office 365, Teams und Azure.

Gerade mit Azure ist Microsoft im Markt für Cloud-Computing im Vormarsch. Aktuell liegt Azure mit einem Anteil von 24 % am Markt für Cloud-Infrastruktur hinter Amazon Web Services auf Platz zwei. Schätzungen zufolge soll der Cloud-Computing-Markt in den kommenden Jahren jährlich um 15,7 % auf ein Volumen von 1,5 Billionen US-Dollar anwachsen.

Das sind hervorragende Zukunftsaussichten. Auch wenn der Aktienkurs von Microsoft aufgrund des gegenwärtigen wirtschaftlichen Abschwungs eine andere Entwicklung suggeriert. In meinen Augen spiegelt der negative Kursverlauf der letzten Monate jedoch nicht die langfristigen Chancen des Unternehmens wider.

Immerhin ist Microsoft mit seinen unverzichtbaren Softwareprodukten eine wahre Cash-Maschine. Außerdem ist die Bilanz des Unternehmens in einer ziemlich guten Verfassung. Darüber hinaus wächst das Unternehmen durch neuere Produkte wie Teams und Azure trotz seiner bereits unglaublichen Größe weiter.

Nvidia

Neben Microsoft ist auch Nvidia eine dieser Aktien, die in ihrem jeweiligen Geschäftsbereich mit hohen Marktanteilen zu punkten weiß. Die Grafikprozessoren von Nvidia sorgen für revolutionäre visuelle Effekte in Videospielen und Filmen und verleihen komplexen Arbeitslasten in Rechenzentren wie Analytik und künstliche Intelligenz eine unvergleichliche Rechenleistung.

In den letzten Jahren hat das Unternehmen sein Engagement im Bereich der Rechenzentren stark ausgebaut. Mit der „Data Processing Unit“ (DPU) führte Nvidia eine neue Art von Prozessor ein. Nvidia DPUs beschleunigen die Arbeitslasten in Rechenzentren, indem sie Netzwerk-, Speicher- und Sicherheitsaufgaben von zentralen Recheneinheiten abnehmen.

Bei der fortschreitenden Digitalisierung unserer Welt ein sehr spannendes Produkt, das in Zukunft wesentlich zum Erfolg des Unternehmens beitragen könnte. Generell ist Nvidia so was wie der Goldstandard im Bereich Grafik und beschleunigtes Computing, wodurch ein gewisser Cashflow quasi garantiert ist. Darüber hinaus verbessert Nvidia beispielsweise mit neuen Initiativen im Bereich der virtuellen Realität die Aussichten auf zukünftiges Wachstum.

Der Artikel Aktien: 2 aktuelle Kaufchancen, die dein Leben verändern können ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Caio Reimertshofer besitzt Aktien von Amazon und Microsoft. John Mackey, CEO von Amazon-Tochter Whole Foods Market, sitzt im Board of Directors von The Motley Fool. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon, Microsoft und Nvidia.

Motley Fool Deutschland 2022