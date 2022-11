Aktien: 1 Wachstumswert zum halben Preis!

Weitere Suchergebnisse zu "Maximus":

Viele Aktien sind im Zuge der steigenden Zinsen und der hohen Inflation gefallen. 2023 könnte sogar eine Rezession drohen. So gesehen ist das Umfeld für Unternehmensbeteiligungen derzeit eher negativ. Ganz pessimistische Investoren erwarten einen Marktzusammenbruch wie 1929. Doch die Geschichte wiederholt sich tatsächlich fast nie.

Der große Unterschied zu damals besteht heute in der Möglichkeit der Zentralbanken, notfalls drastisch eingreifen zu können. Die Hauptursache der aktuellen Aktien-Flaute ist die hohe Inflation, die sich jedoch 2023 abschwächen könnte.

So sinken die Öl- und Gaspreise bereits seit einigen Monaten. Hinzu kommt, dass die Inflation durch einen Vorjahresvergleich erhoben wird. Somit könnte die Preissteigerung im März 2023 plötzlich deutlich geringer ausfallen.

Aber selbst wenn die Kurse noch tiefer sinken, ergeben sich nur noch mehr eindeutige Kaufgelegenheiten. Eine davon sind aktuell Maximus (WKN: 907462)-Aktien.

Maximus’ Geschäftsfelder

Das Unternehmen bietet hauptsächlich in den USA, aber auch in acht ausgewählten weiteren Ländern für staatliche Gesundheits- und Humandienstleistungsprogramme Geschäftsprozessdienstleistungen (GPD) an.

Das Geschäft teilt sich in drei Segmente.

U.S. Federal Services liefert ganzheitliche Lösungen, die verschiedenen US-Bundesbehörden dabei helfen, ihre Aufgaben besser zu erfüllen. Darunter Programmabläufe und -verwaltung, medizinische Dienstleistungen und Technologielösungen. Das Segment umfasst auch bestimmte bundesstaatliche Auswertungen, die zu den Aufgaben im Rahmen des Medicare Berufungsportfolios gehören.

U.S. Services bietet eine Vielzahl von GPDs wie beispielsweise Programmadministration, Einsprüche und Beurteilungen sowie damit verbundene Beratungsleistungen für Programme der US-Bundesstaaten und Kommunen. Die Dienstleistungen unterstützen eine Vielzahl von Programmen, darunter Medicaid, das Children’s Health Insurance Program und Kindergeldprogramme. Das Segment expandiert auch erfolgreich in den Arbeitslosenversicherungsmarkt, wo sich längerfristig Chancen abzeichnen.

Der Bereich Outside the U.S. bietet für internationale Regierungen und gewerbliche Kunden GPDs an und verbessert damit das Leben vieler Menschen. Die Dienstleistungen helfen ihnen, eine Beschäftigung zu finden und gesund zu bleiben.

Aktien mit guten Finanzkennzahlen

Das Geschäft wuchs in den vergangenen zehn Geschäftsjahren (2013 bis 2022) sehr stark.

So ist der Umsatz von 1.331 auf 4.631 Mio. US-Dollar gestiegen. Der Gewinn legte zwar von 117 auf 204 Mio. US-Dollar etwas schwächer zu. Doch zuletzt zeichnete sich auch hier wieder eine bessere Entwicklung ab. So wuchs er im vierten Geschäftsquartal 2022, das im September endete, um 32,8 % auf 69,07 Mio. US-Dollar. Auf ein Jahr hochgerechnet ergibt sich so bereits eine Summe von 276 Mio. US-Dollar.

Zudem stieg die Gewinnmarge von 4,7 auf 5,9 %. Innerhalb der vergangenen zehn Geschäftsjahre erreichte sie durchschnittlich 7,6 %. Die Gesamtkapitalrendite lag im Mittel bei 12,3 % und die Eigenkapitalquote betrug Ende September 2022 gute 38,8 %.

Aktien sind unterbewertet

Die Aktien sind derzeit in jeder Hinsicht unterbewertet. Zuletzt übertraf Maximus die Erwartungen, sodass sie nun wieder steigen könnten.

Christof Welzel besitzt Maximus-Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

