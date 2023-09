Die Aktie von Trend Micro -Japan handelt heute 1.96 Prozent höher bei einem Handelsvolumen von 14,4 Tsd. JPY

Trend Micro -Japan (4704.T.T) ist während der vergangenen 24 Stunden um 1.96 % gestiegen (Stand: 08:17 Uhr am Donnerstag, 7. September 2023 Mitteleuropäische Zeit). Eine Aktie von Trend Micro -Japan kann derzeit für etwa 6181 JPY an globalen Börsen gekauft werden. Das aktuelle Angebot von Trend Micro -Japan-Aktien beträgt 140,8 Mio.. Trend Micro -Japan hat eine aktuelle Marktkapitalisierung von 854,3 Mrd. JPY und Trend Micro -Japan-Aktien im Wert von etwa 14,4 Tsd. JPY wurden in den vergangenen 24 Stunden an Börsen gehandelt. Seit Ende des letzten Monats ist die Aktie von Trend Micro -Japan um -5.8 % gefallen. Der einfache gleitende Durchschnitt der letzten 200 Tage liegt bei 171.77 JPY. Der höchste Preis der vergangenen 52 Wochen wurde am 01.05.2023 mit 6710 JPY verzeichnet. Das 52-Wochen-Tief lag am 18.08.2023 bei 36.65 JPY.

So haben sich verwandte Aktien in den vergangenen 24 Stunden entwickelt:

- Seiko Epson (6724.T.T) ist um -0.13 % gefallen und wird jetzt bei 2295 JPY gehandelt. Seiko Epson-Aktien haben eine aktuelle Kapitalisierung von 889,2 Mrd. JPY. Das aktuelle Verhältnis des Aktienkurses zum Gewinn bei Seiko Epson beträgt 11.04.

- Tis (3626.T.T) ist um 1.56 % gestiegen und wird jetzt bei 3432 JPY gehandelt. Die aktuelle Marktkapitalisierung von Tis beläuft sich auf 845,8 Mrd. JPY. Tis hat ein aktuelles Kurs/Gewinn-Verhältnis von 14.8.

- Murata Manufacturing (6981.T.T) ist um 1.28 % gestiegen und wird jetzt bei 8116 JPY gehandelt. Murata Manufacturing-Aktien haben eine aktuelle Kapitalisierung von 5,4 Billion JPY. Das aktuelle Verhältnis des Aktienkurses zum Gewinn bei Murata Manufacturing beträgt 21.89.

- Disco (6146.T.T) ist um 0 % unverändert geblieben und wird jetzt bei 28210 JPY gehandelt. Die aktuelle Marktkapitalisierung von Disco beläuft sich auf 2,8 Billion JPY. Das aktuelle Verhältnis des Aktienkurses zum Gewinn bei Disco beträgt 34.16.

- Tokyo Seimitsu (7729.T.T) ist um 4.55 % gestiegen und wird jetzt bei 8290 JPY gehandelt. Die aktuelle Marktkapitalisierung von Tokyo Seimitsu beläuft sich auf 321,4 Mrd. JPY. Tokyo Seimitsu hat ein aktuelles Kurs/Gewinn-Verhältnis von 13.36.

- Horiba (6856.T.T) ist um 1.2 % gestiegen und wird jetzt bei 7921 JPY gehandelt. Horiba-Aktien haben eine aktuelle Kapitalisierung von 323,8 Mrd. JPY. Das aktuelle Verhältnis des Aktienkurses zum Gewinn bei Horiba beträgt 7.75.

- Yaskawa Electric (6506.T.T) ist um -2.66 % gefallen und wird jetzt bei 5771 JPY gehandelt. Yaskawa Electric-Aktien haben eine aktuelle Kapitalisierung von 1,6 Billion JPY. Yaskawa Electric hat ein aktuelles Kurs/Gewinn-Verhältnis von 29.39.

- Rohm (6963.T.T) ist um -0.64 % gefallen und wird jetzt bei 11800 JPY gehandelt. Rohm-Aktien haben eine aktuelle Kapitalisierung von 1,3 Billion JPY. Rohm hat ein aktuelles Kurs/Gewinn-Verhältnis von 16.05.

- Keyence (6861.T.T) ist um 0.36 % gestiegen und wird jetzt bei 59910 JPY gehandelt. Keyence-Aktien haben eine aktuelle Kapitalisierung von 14,4 Billion JPY. Keyence hat ein aktuelles Kurs/Gewinn-Verhältnis von 38.97.

- Lasertec (6920.T.T) ist um 0.4 % gestiegen und wird jetzt bei 22085 JPY gehandelt. Die aktuelle Marktkapitalisierung von Lasertec beläuft sich auf 1,9 Billion JPY. Das aktuelle Verhältnis des Aktienkurses zum Gewinn bei Lasertec beträgt 56.45.