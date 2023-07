Die Aktie von Silo Wellness wird -33.33 Prozent niedriger gehandelt als gestern

Silo Wellness (SILO.CN) ist während der vergangenen 24 Stunden um -33.33 % gefallen (Stand: 07:19 Uhr am Donnerstag, 20. Juli 2023 Mitteleuropäische Zeit). Eine Aktie von Silo Wellness kann derzeit für etwa 0.01 CAD an globalen Börsen gekauft werden. Das aktuelle Angebot von Silo Wellness-Aktien beträgt 154,5 Mio.. Silo Wellness hat eine aktuelle Marktkapitalisierung von 1,5 Mio. CAD und Silo Wellness-Aktien im Wert von etwa 1,8 Tsd. CAD wurden in den vergangenen 24 Stunden an Börsen gehandelt. Seit Ende des letzten Monats ist die Aktie von Silo Wellness um -50 % gefallen. Der einfache gleitende Durchschnitt der letzten 200 Tage liegt bei 0.02 CAD. Der höchste Preis der vergangenen 52 Wochen wurde am 22.07.2022 mit 0.18 CAD verzeichnet. Das 52-Wochen-Tief lag am 19.01.2023 bei 0.005 CAD.

So haben sich verwandte Aktien in den vergangenen 24 Stunden entwickelt:

- Teck (TECK-B.TO) ist um 0.27 % gestiegen und wird jetzt bei 55.4 CAD gehandelt. Die aktuelle Marktkapitalisierung von Teck beläuft sich auf 28,7 Mrd. CAD. Teck hat ein aktuelles Kurs/Gewinn-Verhältnis von 7.07.

- Hydro One (H.TO) ist um 0.5 % gestiegen und wird jetzt bei 37.89 CAD gehandelt. Die aktuelle Marktkapitalisierung von Hydro One beläuft sich auf 22 Mrd. CAD. Das aktuelle Verhältnis des Aktienkurses zum Gewinn bei Hydro One beträgt 21.52.

- Sun Life (SLF.TO) ist um 0.28 % gestiegen und wird jetzt bei 18.7 CAD gehandelt. Die aktuelle Marktkapitalisierung von Sun Life beläuft sich auf 39,5 Mrd. CAD. Sun Life hat ein aktuelles Kurs/Gewinn-Verhältnis von 11.92.