Die Aktie von Santo Mining wird -50 Prozent niedriger gehandelt als gestern

Santo Mining (SANP) ist während der vergangenen 24 Stunden um -50 % gefallen (Stand: 10:04 Uhr am Mittwoch, 6. September 2023 Mitteleuropäische Zeit). Eine Aktie von Santo Mining kann derzeit für etwa 0 USD an globalen Börsen gekauft werden. Das aktuelle Angebot von Santo Mining-Aktien beträgt 9,9 Mrd.. Santo Mining hat eine aktuelle Marktkapitalisierung von 2 Mio. USD und Santo Mining-Aktien im Wert von etwa 123,739 USD wurden in den vergangenen 24 Stunden an Börsen gehandelt. Seit Ende des letzten Monats ist die Aktie von Santo Mining um 0 % unverändert geblieben. Der höchste Preis der vergangenen 52 Wochen wurde am 27.09.2022 mit 0.0006 USD verzeichnet. Das 52-Wochen-Tief lag am 18.08.2023 bei 0.0001 USD.

So haben sich verwandte Aktien in den vergangenen 24 Stunden entwickelt:

- Siantar Top (STTP.JK) ist um 0 % unverändert geblieben und wird jetzt bei 10675 IDR gehandelt. Die aktuelle Marktkapitalisierung von Siantar Top beläuft sich auf 16,7 Billion IDR. Das aktuelle Verhältnis des Aktienkurses zum Gewinn bei Siantar Top beträgt 21.03.

- Ultrajaya Milk Industry And Trading (ULTJ.JK) ist um 0 % unverändert geblieben und wird jetzt bei 1690 IDR gehandelt. Ultrajaya Milk Industry And Trading-Aktien haben eine aktuelle Kapitalisierung von 21 Billion IDR. Ultrajaya Milk Industry And Trading hat ein aktuelles Kurs/Gewinn-Verhältnis von 19.14.

- Shell (SHEL.L) ist um 1 % gestiegen und wird jetzt bei 2477 GBp gehandelt. Die aktuelle Marktkapitalisierung von Shell beläuft sich auf 16,1 Billion GBp. Shell hat ein aktuelles Kurs/Gewinn-Verhältnis von 7.47.

- Dayamitra Telekomunikasi (MTEL.JK) ist um 0 % unverändert geblieben und wird jetzt bei 740 IDR gehandelt. Dayamitra Telekomunikasi-Aktien haben eine aktuelle Kapitalisierung von 61,4 Billion IDR. Dayamitra Telekomunikasi hat ein aktuelles Kurs/Gewinn-Verhältnis von 32.88.

- Bank Tabungan Negara (BBTN.JK) ist um 0 % unverändert geblieben und wird jetzt bei 1245 IDR gehandelt. Bank Tabungan Negara-Aktien haben eine aktuelle Kapitalisierung von 17,9 Billion IDR. Bank Tabungan Negara hat ein aktuelles Kurs/Gewinn-Verhältnis von 5.04.

- Sk Innovation (096770.KS.KS) ist um -0.39 % gefallen und wird jetzt bei 174500 KRW gehandelt. Sk Innovation-Aktien haben eine aktuelle Kapitalisierung von 16,6 Billion KRW.

- Shinhan (055550.KS.KS) ist um -1.33 % gefallen und wird jetzt bei 35700 KRW gehandelt. Die aktuelle Marktkapitalisierung von Shinhan beläuft sich auf 19,3 Billion KRW. Shinhan hat ein aktuelles Kurs/Gewinn-Verhältnis von 4.98.

- Merdeka Copper Gold (MDKA.JK) ist um 0 % unverändert geblieben und wird jetzt bei 3430 IDR gehandelt. Merdeka Copper Gold-Aktien haben eine aktuelle Kapitalisierung von 76,9 Billion IDR.

- Mitra Keluarga Karyasehat (MIKA.JK) ist um 0 % unverändert geblieben und wird jetzt bei 2820 IDR gehandelt. Die aktuelle Marktkapitalisierung von Mitra Keluarga Karyasehat beläuft sich auf 40,3 Billion IDR. Mitra Keluarga Karyasehat hat ein aktuelles Kurs/Gewinn-Verhältnis von 43.29.