Die Aktie von Santo Mining handelt heute 50 Prozent höher bei einem Handelsvolumen von 236,355 USD

Santo Mining (SANP) ist während der vergangenen 24 Stunden um 50 % gestiegen (Stand: 09:50 Uhr am Freitag, 8. September 2023 Mitteleuropäische Zeit). Eine Aktie von Santo Mining kann derzeit für etwa 0 USD an globalen Börsen gekauft werden. Das aktuelle Angebot von Santo Mining-Aktien beträgt 9,9 Mrd.. Santo Mining hat eine aktuelle Marktkapitalisierung von 2 Mio. USD und Santo Mining-Aktien im Wert von etwa 236,355 USD wurden in den vergangenen 24 Stunden an Börsen gehandelt. Seit Ende des letzten Monats ist die Aktie von Santo Mining um 50 % gestiegen. Der höchste Preis der vergangenen 52 Wochen wurde am 27.09.2022 mit 0.0006 USD verzeichnet. Das 52-Wochen-Tief lag am 18.08.2023 bei 0.0001 USD.

So haben sich verwandte Aktien in den vergangenen 24 Stunden entwickelt:

- Bank Aladin Syariah (BANK.JK) ist um 0 % unverändert geblieben und wird jetzt bei 1170 IDR gehandelt. Bank Aladin Syariah-Aktien haben eine aktuelle Kapitalisierung von 17,8 Billion IDR.

- Adaro Minerals Indonesia (ADMR.JK) ist um 0 % unverändert geblieben und wird jetzt bei 1400 IDR gehandelt. Die aktuelle Marktkapitalisierung von Adaro Minerals Indonesia beläuft sich auf 50,7 Billion IDR. Adaro Minerals Indonesia hat ein aktuelles Kurs/Gewinn-Verhältnis von 11.06.

- Prima Andalan Mandiri (MCOL.JK) ist um 0 % unverändert geblieben und wird jetzt bei 4490 IDR gehandelt. Die aktuelle Marktkapitalisierung von Prima Andalan Mandiri beläuft sich auf 16,1 Billion IDR. Das aktuelle Verhältnis des Aktienkurses zum Gewinn bei Prima Andalan Mandiri beträgt 3.01.

- Kakao (035720.KS.KS) ist um -0.61 % gefallen und wird jetzt bei 48250 KRW gehandelt. Kakao-Aktien haben eine aktuelle Kapitalisierung von 21,7 Billion KRW. Kakao hat ein aktuelles Kurs/Gewinn-Verhältnis von 183.52.

- Fap Agri (FAPA.JK) ist um 0 % unverändert geblieben und wird jetzt bei 5025 IDR gehandelt. Die aktuelle Marktkapitalisierung von Fap Agri beläuft sich auf 18,2 Billion IDR. Das aktuelle Verhältnis des Aktienkurses zum Gewinn bei Fap Agri beträgt 50.43.

- Multi Bintang Indonesia (MLBI.JK) ist um 0 % unverändert geblieben und wird jetzt bei 8600 IDR gehandelt. Die aktuelle Marktkapitalisierung von Multi Bintang Indonesia beläuft sich auf 18 Billion IDR. Das aktuelle Verhältnis des Aktienkurses zum Gewinn bei Multi Bintang Indonesia beträgt 18.17.

- Samsung C&t (028260.KS.KS) ist um 0.09 % gestiegen und wird jetzt bei 107800 KRW gehandelt. Samsung C&t-Aktien haben eine aktuelle Kapitalisierung von 19 Billion KRW. Das aktuelle Verhältnis des Aktienkurses zum Gewinn bei Samsung C&t beträgt 7.51.

- Elang Mahkota Teknologi (EMTK.JK) ist um 0 % unverändert geblieben und wird jetzt bei 575 IDR gehandelt. Die aktuelle Marktkapitalisierung von Elang Mahkota Teknologi beläuft sich auf 36,1 Billion IDR. Elang Mahkota Teknologi hat ein aktuelles Kurs/Gewinn-Verhältnis von 15.68.

- Saratoga Investama Sedaya (SRTG.JK) ist um 0 % unverändert geblieben und wird jetzt bei 1670 IDR gehandelt. Die aktuelle Marktkapitalisierung von Saratoga Investama Sedaya beläuft sich auf 22,6 Billion IDR.

- Lg Electronics (066570.KS.KS) ist um 0 % unverändert geblieben und wird jetzt bei 98800 KRW gehandelt. Lg Electronics-Aktien haben eine aktuelle Kapitalisierung von 16,1 Billion KRW. Lg Electronics hat ein aktuelles Kurs/Gewinn-Verhältnis von 47.22.