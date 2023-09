Die Aktie von Renesas Electronics wird 0.39 Prozent höher gehandelt als gestern

Weitere Suchergebnisse zu "Bauer":

Renesas Electronics (6723.T.T) ist während der vergangenen 24 Stunden um 0.39 % gestiegen (Stand: 09:30 Uhr am Freitag, 1. September 2023 Mitteleuropäische Zeit). Eine Aktie von Renesas Electronics kann derzeit für etwa 2464 JPY an globalen Börsen gekauft werden. Das aktuelle Angebot von Renesas Electronics-Aktien beträgt 2 Mrd.. Renesas Electronics hat eine aktuelle Marktkapitalisierung von 4,8 Billion JPY und Renesas Electronics-Aktien im Wert von etwa 22 Mrd. JPY wurden in den vergangenen 24 Stunden an Börsen gehandelt. Seit Ende des letzten Monats ist die Aktie von Renesas Electronics um -8.48 % gefallen. Der einfache gleitende Durchschnitt der letzten 200 Tage liegt bei 1916.02 JPY. Der höchste Preis der vergangenen 52 Wochen wurde am 05.07.2023 mit 2899.5 JPY verzeichnet. Das 52-Wochen-Tief lag am 23.12.2022 bei 1164 JPY.

So haben sich verwandte Aktien in den vergangenen 24 Stunden entwickelt:

- Oracle Japan (4716.T.T) ist um -0.39 % gefallen und wird jetzt bei 10125 JPY gehandelt. Die aktuelle Marktkapitalisierung von Oracle Japan beläuft sich auf 1,3 Billion JPY. Das aktuelle Verhältnis des Aktienkurses zum Gewinn bei Oracle Japan beträgt 25.22.

- Azbil (6845.T.T) ist um 0.62 % gestiegen und wird jetzt bei 4845 JPY gehandelt. Azbil-Aktien haben eine aktuelle Kapitalisierung von 666,6 Mrd. JPY. Das aktuelle Verhältnis des Aktienkurses zum Gewinn bei Azbil beträgt 26.14.

- Obic Business Consultants (4733.T.T) ist um 2.29 % gestiegen und wird jetzt bei 6220 JPY gehandelt. Obic Business Consultants-Aktien haben eine aktuelle Kapitalisierung von 441,1 Mrd. JPY. Das aktuelle Verhältnis des Aktienkurses zum Gewinn bei Obic Business Consultants beträgt 40.01.

