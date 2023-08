PG&E Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Pg&e weist am 26.08.2023, 02:39 Uhr einen Kurs von 16.7 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Elektrische Dienstprogramme" geführt.

Die Aussichten für Pg&e haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 13,86 ist die Aktie von Pg&e auf Basis der heutigen Notierungen 88 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Stromversorger" (119,62) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Pg&e beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt mit 0 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Pg&e bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Pg&e von 16,71 USD ist mit +1,89 Prozent Entfernung vom GD200 (16,4 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 17,35 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand -3,69 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Pg&e-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Sollten PG&E Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich PG&E jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen PG&E-Analyse.

PG&E: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...