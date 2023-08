Entera Bio Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Entera Bio, die im Segment "Biotechnologie" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 29.08.2023, 04:37 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ CM mit 0.686 USD.

Unsere Analysten haben Entera Bio nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Entera Bio als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Entera Bio vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 10 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 1357,73 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 0.686 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 15,03 liegt Entera Bio unter dem Branchendurchschnitt (82 Prozent). Die Branche "Biotechnologie" weist einen Wert von 82,38 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Entera Bio konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Sell". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Entera Bio auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.

Sollten Entera Bio Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Entera Bio jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Entera Bio-Analyse.

Entera Bio: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...