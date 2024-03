Aktie von Guaranty Bancshares: Was bedeutet das für den Kurs?

Weitere Suchergebnisse zu "Guaranty Bancshare":

In 20 Tagen wird das in Addison, Vereinigte Staaten, ansässige Unternehmen Guaranty Bancshares seine Quartalsbilanz für das 1. Quartal präsentieren. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Erwartungen an die Quartalszahlen

Die Guaranty Bancshares Aktie, die derzeit eine Marktkapitalisierung von 321,54 Mio. EUR hat, wird in 20 Tagen die neuen Quartalszahlen vorlegen. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal um -6,00 Prozent auf 26,02 Mio. EUR sinken wird, während der Gewinn voraussichtlich um -26,10% auf 5,63 Mio. EUR zurückgehen soll. Diese Prognosen basieren auf aktuellen Datenanalysen und lassen Aktionäre und Analysten auf das Ergebnis gespannt warten.

Langfristige Perspektive

Auf Jahressicht prognostizieren die Analysten einen leichten Umsatzrückgang von -2,10 Prozent und einen Gewinnrückgang von -14,80 Prozent auf 19,99 Mio. EUR. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich auf 2,30 EUR fallen, verglichen mit 27,05 Mio. EUR im Vorjahr. Diese langfristigen Aussichten beeinflussen das Verhalten der Aktionäre und die Entwicklung des Aktienkurses.

Reaktion der Aktionäre

Aktionäre haben bereits vorab auf die Schätzungen zu den Quartalszahlen reagiert, da der Kurs der Guaranty Bancshares Aktie in den letzten 30 Tagen um +1,24% gestiegen ist. Dies spiegelt die Erwartungen und Spekulationen über das zukünftige Ergebnis wider.

Analystenmeinungen und Charttechnik

Analysten schätzen die langfristigen Auswirkungen auf den Aktienkurs und prognostizieren, dass die Aktie in 12 Monaten bei 32,22 EUR stehen wird, was einem Gewinn von +15,59% basierend auf dem aktuellen Kurs entspricht. Die Charttechnik deutet kurzfristig auf einen Widerstand bei der Guaranty Bancshares Aktie hin, was weitere Entwicklungen in den kommenden Monaten beeinflussen könnte. Aktionäre, die in Zukunft investieren möchten, können diese Prognosen als Orientierung nutzen.

Die bevorstehenden Quartalszahlen und die damit verbundenen Erwartungen werden einen wichtigen Einfluss auf die weitere Entwicklung der Guaranty Bancshares Aktie haben. Aktionäre und Analysten werden gespannt auf die Veröffentlichung der Zahlen am 15.04.2024 warten, um die tatsächlichen Ergebnisse mit den Prognosen zu vergleichen.

