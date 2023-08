Interssant für jeden Kratos Defense, Security-Anleger!

Kratos Defense & Security weist am 08.08.2023, 00:44 Uhr einen Kurs von 16.6 USD an der Börse NASDAQ GS auf. Das Unternehmen wird unter "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" geführt.

Unser Analystenteam hat Kratos Defense & Security auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Kratos Defense & Security-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 17 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 2,41 Prozent erzielen, da sie derzeit 16,6 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Hold". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Kratos Defense & Security beläuft sich mittlerweile auf 12,18 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 16,6 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +36,29 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 14,08 USD. Somit ist die Aktie mit +17,9 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Kratos Defense & Security in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Kratos Defense & Security haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Kratos Defense & Security bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.