Die Aktie von Bed Bath & Beyond steigt heute stark an: Was geht hier vor?

Bed Bath & Beyond Inc (NASDAQ:BBBY) Aktien steigen am Dienstag aufgrund der anhaltenden Dynamik, trotz einer Herabstufung durch B. Riley Securities. Was Sie wissen sollten: Die Aktien von Bed Bath & Beyond sind in der letzten Woche aufgrund der erhöhten Aufmerksamkeit der Einzelhandelsinvestoren stark gestiegen. Die Aktie sprang am vergangenen Montag ohne erkennbare Neuigkeiten um fast 40 % nach oben,… Hier weiterlesen