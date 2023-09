Die Aktie von Bakkafrost P-f wird 0.71 Prozent höher gehandelt als gestern

Weitere Suchergebnisse zu "Bakkafrost":

Bakkafrost P-f (6BF.F) ist während der vergangenen 24 Stunden um 0.71 % gestiegen (Stand: 09:27 Uhr am Montag, 11. September 2023 Mitteleuropäische Zeit). Eine Aktie von Bakkafrost P-f kann derzeit für etwa 532.5 EUR an globalen Börsen gekauft werden. Das aktuelle Angebot von Bakkafrost P-f-Aktien beträgt 59,2 Mio.. Bakkafrost P-f hat eine aktuelle Marktkapitalisierung von 2,7 Mrd. EUR und Bakkafrost P-f-Aktien im Wert von etwa 90,6 Tsd. EUR wurden in den vergangenen 24 Stunden an Börsen gehandelt. Seit Ende des letzten Monats ist die Aktie von Bakkafrost P-f um -12.93 % gefallen. Der einfache gleitende Durchschnitt der letzten 200 Tage liegt bei 56.18 EUR. Der höchste Preis der vergangenen 52 Wochen wurde am 26.04.2023 mit 64.95 EUR verzeichnet. Das 52-Wochen-Tief lag am 30.09.2022 bei 40 EUR.

So haben sich verwandte Aktien in den vergangenen 24 Stunden entwickelt:

- Transcoal Pacific (TCPI.JK) ist um 0 % unverändert geblieben und wird jetzt bei 9325 IDR gehandelt. Die aktuelle Marktkapitalisierung von Transcoal Pacific beläuft sich auf 45,3 Billion IDR. Transcoal Pacific hat ein aktuelles Kurs/Gewinn-Verhältnis von 420.41.

- Maha Properti Indonesia (MPRO.JK) ist um 0 % unverändert geblieben und wird jetzt bei 2240 IDR gehandelt. Maha Properti Indonesia-Aktien haben eine aktuelle Kapitalisierung von 40,8 Billion IDR.

- Metropolitan Kentjana (MKPI.JK) ist um 0 % unverändert geblieben und wird jetzt bei 32000 IDR gehandelt. Metropolitan Kentjana-Aktien haben eine aktuelle Kapitalisierung von 25,5 Billion IDR. Das aktuelle Verhältnis des Aktienkurses zum Gewinn bei Metropolitan Kentjana beträgt 32.08.

- Reliance Industries (RELIANCE.NS) ist um 0.67 % gestiegen und wird jetzt bei 2468 INR gehandelt. Reliance Industries-Aktien haben eine aktuelle Kapitalisierung von 15,9 Billion INR. Das aktuelle Verhältnis des Aktienkurses zum Gewinn bei Reliance Industries beträgt 33.02.

- Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul (SIDO.JK) ist um 0 % unverändert geblieben und wird jetzt bei 610 IDR gehandelt. Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul-Aktien haben eine aktuelle Kapitalisierung von 18,6 Billion IDR. Das aktuelle Verhältnis des Aktienkurses zum Gewinn bei Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul beträgt 16.66.

- Golden Energy Mines (GEMS.JK) ist um 0 % unverändert geblieben und wird jetzt bei 6050 IDR gehandelt. Golden Energy Mines-Aktien haben eine aktuelle Kapitalisierung von 42,8 Billion IDR. Das aktuelle Verhältnis des Aktienkurses zum Gewinn bei Golden Energy Mines beträgt 3.71.

- Posco Future M (003670.KS.KS) ist um 0 % unverändert geblieben und wird jetzt bei 407500 KRW gehandelt. Die aktuelle Marktkapitalisierung von Posco Future M beläuft sich auf 35,8 Billion KRW. Posco Future M hat ein aktuelles Kurs/Gewinn-Verhältnis von 297.63.

- Fap Agri (FAPA.JK) ist um 0 % unverändert geblieben und wird jetzt bei 5050 IDR gehandelt. Fap Agri-Aktien haben eine aktuelle Kapitalisierung von 18,2 Billion IDR. Fap Agri hat ein aktuelles Kurs/Gewinn-Verhältnis von 50.43.

- Bank Tabungan Negara (BBTN.JK) ist um 0 % unverändert geblieben und wird jetzt bei 1235 IDR gehandelt. Bank Tabungan Negara-Aktien haben eine aktuelle Kapitalisierung von 17,4 Billion IDR. Bank Tabungan Negara hat ein aktuelles Kurs/Gewinn-Verhältnis von 4.98.

- Allo Bank Indonesia (BBHI.JK) ist um 0 % unverändert geblieben und wird jetzt bei 1575 IDR gehandelt. Die aktuelle Marktkapitalisierung von Allo Bank Indonesia beläuft sich auf 34,6 Billion IDR. Allo Bank Indonesia hat ein aktuelles Kurs/Gewinn-Verhältnis von 119.11.