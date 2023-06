Die Aktie von Anavex Life Sciences: Was ist bei den Quartalsbericht am 07.08.2023 zu erwarten?

In 39 Tagen wird das in New York ansässige Unternehmen Anavex Life Sciences seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal bekannt geben. Welche Umsatz- und Gewinnerwartungen haben die Aktionäre? Wie hat sich die Aktie von Anavex Life Sciences im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Es verbleiben lediglich noch 39 Tage bis zur Präsentation der neuen Quartalszahlen durch die Anavex-Aktie, deren aktuelle Marktkapitalisierung bei beachtlichen 607,92 Mio. EUR liegt – dies geschieht vor Marktöffnung. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten mit Spannung auf dieses Ergebnis.

Kurze Zusammenfassung: