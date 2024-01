Aktie von Amgen: Was bedeutet das für den Kurs?

Amgen, ein führendes Biotechnologieunternehmen, steht derzeit im Fokus von Finanzanalysten. Die aktuelle Kursentwicklung und die Einschätzungen der Experten werfen ein Licht auf die Zukunftsaussichten der Aktie.

Kursentwicklung und Zielkurs

Am 16.01.2024 verzeichnete die Aktie von Amgen einen Kursrückgang von -0,99%. Das Gesamtergebnis der letzten fünf Handelstage zeigt einen Rückgang von -1,23%, was auf eine eher pessimistische Stimmung am Markt hindeutet. Das aktuelle Kursziel von Amgen liegt bei 237,94 EUR, was einer Abweichung von -14,72% vom aktuellen Kurs entspricht.

Analyse und Einschätzungen

Die Meinungen der Bankanalysten bezüglich der Aktie von Amgen sind gemischt. Die durchschnittliche Einschätzung deutet auf ein mittelfristiges Kursziel von 237,94 EUR hin. Dies impliziert ein Kursrisiko von -14,72%, sollte sich die Prognose als zutreffend erweisen. Allerdings sind nicht alle Analysten von dieser Einschätzung überzeugt.

Aktuell sind 11 Analysten der Ansicht, dass es sich um einen starken Kauf handelt, während 4 Analysten die Aktie als Kauf einstufen, jedoch nicht euphorisch. 10 Experten halten sich weitgehend neutral und sehen die Aktie als “halten” an. Es gibt jedoch auch 2 Analysten, die die Aktie zum Verkauf empfehlen, und 2 Experten gehen sogar davon aus, dass Amgen sofort verkauft werden sollte. Der Anteil der Analysten, die zumindest noch optimistisch sind, liegt bei +51,72%.

Guru-Rating

Zusätzlich zu den Einschätzungen der Analysten ist das Guru-Rating von Bedeutung. Dieses bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” weist auf eine positive Einschätzung hin, die zuvor als “Guru-Rating ALT” bekannt war.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Aktie von Amgen derzeit kontrovers bewertet wird. Während einige Analysten optimistisch sind, gibt es auch kritische Stimmen, die einen Verkauf der Aktie empfehlen. Die weitere Kursentwicklung wird zeigen, in welche Richtung sich die Aktie von Amgen bewegen wird.

