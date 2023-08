Die Aktie von Alphabet Inc. C wird derzeit unterbewertet, so die Einschätzung von Analysten.

• Am 18.08.2023 verlor die Alphabet-Aktie -1,80%

• Das mittelfristige Kursziel für Alphabet Inc. C liegt bei 121,01 EUR

• Das Guru-Rating der Aktie bleibt stabil bei 4,43

In den letzten fünf Handelstagen gab es einen Verlust von insgesamt -2,82%, wodurch sich eine eher pessimistische Marktlage abzeichnet. Trotzdem gibt es Hoffnung: Das mittelfristige Kursziel für Alphabet Inc. C liegt laut durchschnittlicher Analyse derzeit bei 121,01 EUR – was einem Potenzial von +2,69% entspricht.

Aktuell halten dabei überwiegend Analysten an ihrer positiven Bewertung fest: Rund 84% aller Experten empfehlen ein “Kauf” oder sind zumindest optimistisch gestimmt.

Auch das Guru-Rating bestätigt dies und bleibt stabil bei einer Empfehlung zum Kauf der Aktie mit einem Wert von 4,43.