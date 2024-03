Aktie der Woche: Iberdrola mit schwungvoller M&A-Aktivität

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Liebe Leser, liebe Leserinnen,

die Aktie des spanischen Energie-Versorgers Iberdrola gehört zu den ruhigen Positionen der Techaktien-Masterclass Strategie und soll Depot-Schwankungen glätten. Langweilig ist das innovative Unternehmen, das zu den weltweit größten Windenergie-Betreibern zählt, deswegen jedoch nicht. In den vergangenen Wochen schafften es die Spanier mit verschiedenen Deals sogar gleich mehrfach in die Schlagzeilen.

So hat Iberdrola durch Anteilsverkäufe in Mexiko über 6 Mrd. US-Dollar in die Kasse gespült bekommen. Verkauft wurde gut die Hälfte der mexikanischen Vermögenswerte an die Regierung des Landes, die den Strommarkt stärker unter staatliche Kontrolle bringen will. Iberdrola verfügt nach dem Deal noch über 13 Kombikraftwerke sowie dem Portfolio für erneuerbare Projekte und bleibt fester Bestandteil der mexikanischen Energieversorgung. Der Verkauf hatte zunächst für Bedenken bei einigen Investoren gesorgt (einmaliger Erlös statt wiederkehrenden Zahlungen), diese sind inzwischen jedoch verflogen. Iberdrola hat bereits eine Verwendung für einen Teil des Geldregens gefunden. 2,5 Mrd. Dollar werden für den Kauf der verbliebenden knapp 20% des US-Energieversorgers Avangrid aufgewendet. Analysten begrüßen den Deal als strategisch sinnvoll, da die dann freie Hand zusätzliche Investitionen in einem stabilen Markt ermöglicht.

Dem Techaktien-Masterclass Team gefällt der ruhige Dividendenzahler jedoch nicht nur aufgrund seines konservativen Geschäftsmodells und dem strategischen Nutzen für die Depot-Struktur (glättet Schwankungen) sondern auch wegen des großen Potenzials im Bereich Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Iberdrola ist wesentlicher Akteur der Energiewende und wird als führender Spieler auch dementsprechend profitieren. Interessierte Leser können den verhaltenen Jahresstart der Aktie zum Einstieg nutzen.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Iberdrola-Analyse von 15.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Iberdrola jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Iberdrola Aktie

Iberdrola: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...