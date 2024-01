Aktie der Woche: Aehr Test Systems – Schlechte Zahlen erfordern Reaktion

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Liebe Leser, liebe Leserinnen,

in der vorherigen Ausgabe hatte das Team der Techaktien-masterclass Sie auf die nahenden Geschäftszahlen der Masterclass-Aktie Aehr Test Systems hingewiesen und von der großen Bedeutung dieser geschrieben. Die Ergebnisse sind inzwischen raus und waren unter dem Strich sogar noch ein Stück schlechter als angenommen werden durfte. Am schwersten wiegt dabei die deutliche Reduzierung des Umsatzausblicks. Statt der ursprünglich in Aussicht gestellten 100 Mio. Dollar, sollen es jetzt wohl nur zwischen 75 und 85 Mio. US-Dollar werden. Diese starke Reduzierung von bis zu 25% zeigt, dass es in der Branche kriselt und nicht nur bei Aehr.

Wenn Sie schon länger an der Börse investieren, dann wissen Sie, dass Gewinnwarnungen oder Umsatzwarnungen für viele Anleger ein rotes Tuch sind. Denn nicht selten bleibt es nicht nur bei einer Warnung. Häufig sind dann gleich mehrere Quartale schlecht und es folgen weitere Prognosereduzierungen. Zwar ist es durchaus möglich, dass aufgrund von Einmal-Ereignissen eine Prognose zurückgenommen werden muss und es danach „normal weitergeht“, aber in dem Fall ist davon auszugehen, dass die Geschäftsentwicklung nach unten zeigt und es weiterhin schwierig bleibt. Zwar gibt es durchaus positive Meldungen in dem Quartalsbericht doch eine Prognose, wie sich Aehrs Geschäfte in den kommenden Monaten entwickeln wird, ist schwierig – insbesondere weil noch neue Aufträge reingeholt werden müssen.

Dies berücksichtigt, stellt sich die Frage, wie per heute das Chance-Risiko-Verhältnis der Aktie einzustufen ist. Aus der Analyse zufolge ist die Aktie – auch nach dem doppelten Rücksetzer -ein Verkauf, da die Bewertung für die geringe Sichtweite zu groß ist. Eine weitere Prognose-Senkung hält das Team der Techaktien-masterclass für wahrscheinlich. Zugleich möchte sich das Team nicht gegen ein hohes Short-Interesse von 22% stellen. Es ist angebracht, die Aehr Test Systems-Aktie erst wieder in das Potenzial-Depot zu holen, sobald die Geschäftsbelebung greifbar ist. Verkaufen Sie die Aehr Test Systems-Aktie mit Limit 15,80 Euro über einen deutschen Börsenplatz bzw. mit Limit 17 Dollar am Börsenplatz Nasdaq.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Aehr Test-Analyse von 20.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Aehr Test jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Aehr Test Aktie

Aehr Test: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...