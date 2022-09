Die Aktie des Tages: Vonovia – im Umbruch!

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Liebe Leser, für Vonovia-Aktionäre ist das laufende Jahr ein Horror: Mittlerweile erstrecken sich die Verluste in den vergangenen 6 Handelsmonaten auf 47,4 Prozent. Zuletzt gab es ein ähnliches Kursniveau im Jahr 2016. Das Management möchte nun die Strategie anpassen. So wurde bekanntgegeben, dass man sich von Immobilien in Höhe von rund 13 Milliarden Euro trennen will. Mit dem Erlös will… Hier weiterlesen