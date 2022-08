Die Aktie des Tages: Varta – Horror!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Liebe Leser, für die Aktionäre von Varta geht der Horror in die nächste Runde: Varta hat heute eine Gewinn- und Umsatzwarnung abgegeben. In einer ersten Reaktion schicken Anleger das Papier um 13,5 Prozent in den Keller. Auf das Jahr gerechnet hat die Aktie überdurchschnittliche 36 Prozent verloren. Und derzeit ist noch keine Trendumkehr in Sicht, denn auch das Hauptgeschäft von… Hier weiterlesen