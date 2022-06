Die Aktie des Tages: Siemens – die Kaufchance nutzen?

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Volle Auftragsbücher in der Bahnsparte, konsequente Erschließung von Marktbereichen mit hohem Wachstumspotenzial in der Zukunft – eigentlich sieht es an der Nachrichtenfront für Siemens diese Woche bisher sehr positiv aus. Die Anleger teilen diese Sichtweise jedoch augenscheinlich nicht und haben den Kurs von rund 106 Euro am Dienstag auf 98,02 Euro am Donnerstag (Stand 12.00 Uhr) fallen lassen. Damit nähert… Hier weiterlesen