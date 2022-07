Die Aktie des Tages: Siemens Healthineers – solide durch die Krise?

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Healthineers":

Finanztrends Video zu Siemens



mehr >

Während andere Aktiengesellschaften ihre Aktienrückkaufprogramme angesichts der angespannten Marktsituation derzeit zurückfahren oder überdenken, hat Siemens Healthineers gerade eines dieser Programme gestartet. Doch die Motivlage ist bei dem Medizintechnik-Unternehmen eine andere. Vergütungspolitik Der Vorstand hatte besagtes Programm am 24.6.22 beschlossen und bereits am 29.6.22 gestartet. So sollen binnen eines halben Jahres (maximal bis zum 20.1.23) im Höchstfall bis zu 9 Mio.… Hier weiterlesen