Die Aktie des Tages: Shop Apotheke Europe – wie Phönix aus der Asche?

Am Montag erlitt die Shop Apotheke-Aktie einen dramatischen Kursverlust. Auslöser war ein kritischer Analysten-Kommentar. Doch die Stimmung am Markt änderte sich rasch und die SDAX-Aktie hatte bis Dienstagvormittag ihre vorangegangenen Verluste wieder wettgemacht. Was war passiert? Gewinner der Lockdown-Phase Viele Jahre hatte sich der Kurs der Online-Apotheke aus den Niederlanden seitwärts in einem Bereich zwischen 40 und 50 Euro bewegt.… Hier weiterlesen