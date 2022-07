Die Aktie des Tages: Rheinmetall – ist das DIE Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Liebe Leser, die Rheinmetall-Aktie kämpft in der laufenden Handelswoche mit einigen Abschlägen. Mittlerweile erstrecken sich die Verluste auf Wochenbasis auf 6,2 Prozent. Doch was ist der Hintergrund des Abverkaufs? Dies lässt sich relativ einfach identifizieren: Mitunter blickt Rheinmetall nun etwas pessimistischer auf die Automobilproduktion. Dabei wurde die Prognosespanne am unteren Zielende festgemacht. Gemeinsam blicken wir auf alle wichtigen Hintergründe zur… Hier weiterlesen