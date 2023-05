Die Aktie des Tages: RWE - Eine eingehende Analyse

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

RWE hat ein klares Ziel vor Augen: Bis 2030 möchte der Konzern vollständig CO2-neutral sein und ist bereits jetzt im Bereich Erneuerbare Energien aktiv. Die jüngsten Geschäftszahlen haben die Erwartungen der Analysten übertroffen und es scheint, dass das Potenzial des nachhaltigen Segments in der RWE-Aktie noch nicht vollständig eingepreist ist. Der Fokus auf das grüne Portfolio spiegelt sich auch in den hohen Investitionsausgaben wider – allein im ersten Quartal wurden 8 Milliarden Euro investiert, vor allem in Amerika. Neben neuen Windkraft- und Solaranlagen konnte RWE durch höhere Energiepreise profitieren.

Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass diese kurzfristigen Einflüsse nicht unbedingt die zukünftige Stärke der Cashflows widerspiegeln. Vielmehr kommt es auf eine nachhaltige Ausrichtung an, um langfristig erfolgreich...