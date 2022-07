Die Aktie des Tages: Nordex – Trendwende oder laues Lüftchen?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Eigentlich sollte sich die Nordex-Aktie angesichts der politischen Gesamtlage derzeit prächtig entwickeln. Erneuerbare Energien sind seit den Russland-Sanktionen und explodierenden Kosten fossiler Rohstoffe gefragt wie nie. Doch seit April beobachten wir beim Aktienkurs des Windturbinen-Herstellers aus Norddeutschland das genaue Gegenteil. Was läuft hier schief? Katergefahr Am Freitagmorgen setzte zwar eine kräftige Gegenbewegung ein, in deren Folge der Kurs bis 12.00… Hier weiterlesen