Die Aktie des Tages: Mercedes-Benz – Erwarteter Anstieg von unglaublichen +82%!

Liebe Leser,

in den letzten Zeiten wurde die Mercedes-Benz-Aktie deutlich unter Druck gesetzt. Dies wird durch einen Kursrückgang von 10,5% in den letzten sechs Handelsmonaten sichtbar. CEO Ola Källenius hat jedoch in einem Interview mit Reuters erneut für Schlagzeilen gesorgt. Seiner Meinung nach ist Effizienz das neue Zahlungsmittel bei Elektroautos – ein Faktor auf den sich Mercedes-Benz konzentriert. In der heutigen Ausgabe werfen wir einen Blick auf die jüngsten Ereignisse rund um die Mercedes-Benz-Aktie.

Druckaufbau!

Der zunehmende Druck auf die Aktie von Mercedes-Benz spiegelt sich auch in der Performance wieder. Die Aktie verlor allein im Freitagshandel weitere 2,5%, was zu einer Erweiterung des Verlustes im abgelaufenen Monat auf 7,3% führte. Im Laufe der vergangenen sechs Handelsmonate beträgt das Minus sogar...