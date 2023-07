Die Aktie des Tages: Li Auto übertrifft NIO und Xpeng!

Weitere Suchergebnisse zu "XPeng":

Geschätzte Leser,

Warum wird der Elektrofahrzeughersteller Li Auto von vielen Investoren übersehen? In meiner aktuellen Analyse habe ich einen Vergleich zu seinen direkten Start-up-Konkurrenten NIO und Xpeng gezogen. Im Juni stellte Li Auto überraschend einen neuen Auslieferungsrekord auf, womit es seine chinesischen Rivalen bedeutend hinter sich ließ – und das trotz Preiskämpfen und einer schwankenden Nachfrage im chinesischen Markt. Des Weiteren ist die Brutto-Marge des Unternehmens beeindruckend hoch. Das wesentliche jedoch ist: Es besteht die Aussicht, dass Li Auto schon in diesem Jahr den Break-even erreichen könnte, während dies bei der Konkurrenz frühestens in drei Jahren erwartet wird.

Ein aufsteigender Stern!

In dieser Analyse werfen wir gemeinsam einen Blick auf den emporstrebenden Akteur in der...