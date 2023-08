Die Aktie des Tages: Commerzbank – Eine unterschätzte Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Sehr geehrte Leser,

nach einer beeindruckenden Performance an den hiesigen Märkten in den letzten zwei Tagen, zeichnet sich am Mittwoch eine Abkühlung ab. Es scheint jedoch, als hätte niemand die Commerzbank informiert, deren Aktie im frühen Handel freudig Spitzenpositionen im DAX erreicht. Viele Beobachter glauben, dass eine Erholung längst überfällig ist und das Potenzial der Aktie möglicherweise noch nicht vollständig ausgeschöpft wurde. In dieser Ausgabe befassen wir uns mit Chancen und Risiken der zweitgrößten Privatbank Deutschlands.

Die Deutsche Bank gibt grünes Licht für die Commerzbank

In Einklang mit der verbesserten Stimmung unter Anlegern hat die Deutsche Bank kürzlich mit einer neuen Studie zur Commerzbank auf sich aufmerksam gemacht. Die Analysten des Konkurrenzunternehmens haben ihre bisherige Empfehlung zwar...