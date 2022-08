Die Aktie des Tages: BP – mit einem Knall an die Spitze!

Finanztrends Video zu BP



Liebe Leser, die Öl- und Gas-Branche hat sich mit einem Knall zurückgemeldet. BP konnte im jüngst abgelaufenen Quartal seinen Gewinn verdreifachen und reiht sich damit in die starken Zahlenwerke der Konkurrenz ein. Die BP-Aktie gewinnt durch diese Meldung in einer ersten Reaktion knapp 4 Prozent. Betrachtet man die westlichen Öl- und Gaskonzerne kumuliert, so konnte eine Gewinnsumme von 59 Milliarden… Hier weiterlesen