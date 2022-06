Die Aktie des Tages: Allianz – hier gibt es Value!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Liebe Leser, das Management der Allianz hat einen weiteren Schritt bei dem auferlegten Aktienrückkaufprogramm vollzogenen. In der vergangenen Handelswoche wurden erfolgreich weitere Anteile dazugekauft, wodurch sich auch der Kurs der Allianz-Aktie um 1,3 Prozent verbessert hat. Doch was wäre, wenn das Management in eine andere Form der Kapitalrückführung investiert hätte? Denn es wäre ebenso durchaus sinnvoll, temporär eine andere Strategie… Hier weiterlesen