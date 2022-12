Die Aktie der Münchener Rück notiert über 300 Euro: Das letzte Mal mit einem KGV von über 30!

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Die Aktie der Münchener Rück (WKN: 843002) notiert über einen Aktienkurs von 300 Euro. Das ist die banale Erkenntnis an dieser Stelle. Jedoch ist es schon bemerkenswert: Schließlich ist dies das letzte Mal im Jahr 2001 der Fall gewesen. Entsprechend mit Blick zurück auf das Jahreszahlenwerk im Jahr 2000.

Natürlich ist die Dotcom-Blase und die Euphorie rund um den Jahrtausendwechsel ein Auslöser gewesen. Auch, dass die Aktie der Deutsche Telekom hierzulande überaus beliebt gewesen ist. Jedoch ist auch die Münchener Rück damals entsprechend hoch gestiegen. Und im Anschluss wieder tief gefallen.

Heute wollen wir einmal einen Blick auf die Gesamtpakete werfen. Zwischen damals und heute liegen trotzdem Welten, selbst wenn der Aktienkurs heute ähnlich hoch steht.

Münchener Rück: 300 Euro? Damals KGV von über 30!

Gehen wir ein wenig zurück in die Jahreszahlenwerke. Damals, im Geschäftsjahr 2000, hat die Münchener Rück ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 9,89 Euro ausgewiesen. Das bedeutet, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis im Jahre 2001 bei einem Wert von über 30 gelegen hat. Exakt sogar bei 30,3. Für einen Rückversicherer ist das doch eher teuer. Übrigens: Die Dividende besaß damals noch kaum einen Stellenwert und lag mit 1,25 Euro je Aktie auf einem sehr geringen Niveau.

Heute ist vieles anders. Übrigens: auch der Börsenwert. Viele Jahre der Aktienrückkäufe haben dazu geführt, dass heute ein Aktienkurs von 300 Euro zu einer Marktkapitalisierung von 42,3 Mrd. Euro führt. Damals lag der Wert noch bei ca. 55 Mrd. Euro. Jedoch ist das nicht der größte Unterschied.

Am relevantesten ist für mich die unterschiedliche fundamentale Bewertung. Die Aktie der Münchener Rück kommt im Moment und im Jahre 2022 auf ein 2021er Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,3, was nicht einmal der Hälfte des 2001er Wertes entspricht. Im Geschäftsjahr 2022 könnte sich der Wert auf ca. 12,7 verbilligen. Das zeigt, dass heute eine ganze Menge mehr Value-Potenzial in dieser Börsenbewertung steckt.

Einfach nachhaltiger

Dass die Aktie der Münchener Rück im Jahre 2001 bis auf 300 Euro geklettert ist, mag im Nachhinein eine Übertreibung gewesen sein. Die Euphorie war damals einfach hoch. Das führte zu dieser krassen Bewertungslage. Inzwischen sind mehr als zwei Jahrzehnte vergangen und wir erhalten den gleichen Aktienkurs. Nur, dass der Gewinn je Aktie in der Zwischenzeit deutlich gestiegen ist und die Bewertung relativiert.

Das stellt für mich die jetzige Bewertung auf ein nachhaltiges Fundament. Vielleicht ist das die Ausgangslage, damit die Börsenbewertung jetzt tendenziell über diesem Niveau bleibt. Wobei natürlich nicht ausgeschlossen ist, dass es temporär noch einmal deutlich unter 300 Euro gehen kann. Vielleicht wäre das eine gute, günstige Nachkaufchance.

